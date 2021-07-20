Джакарта, 20 июля, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди пожелала жителям счастливого праздника Курбан-байрам, сообщается в официальном аккаунте министра иностранных дел Индонезии.

Victor pogadaev Ретно Марсуди

Ретно Марсуди «Да примет Аллах нашу жертву, дарует всем нам свою милость и здоровье»

Мусульманский праздник жертвоприношения Курбан-байрам в 2021 году выпал на 20 июля и продлится четыре дня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезиипоздравил индонезийских граждан с праздником Курбан-байрам.

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