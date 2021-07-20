Москва, 20 июля, 2021, 13:59 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл написал письмо семье русского девятилетнего мальчика, который пострадал из-за национальности и вероисповедания в конфликте со сверстниками в Киргизии.

Алексей Колчин ИА REGNUM Патриарх Кирилл

«С большой тревогой узнал о произошедшем с тобой случае на спортивных сборах. Хотел бы выразить тебе искреннее сочувствие. Проявив мужество и смелость, ты не побоялся дерзких насмешек и издевательств со стороны сверстников и решительно отстаивал свою веру, защищал то, что тебе дорого и ценно», — приводятся слова патриарха на сайте РПЦ.

Патриарх Кирилл подчеркнул, что поступок мальчика, его отвага и твердость достойны всяческой поддержки. Миллионы «твоих братьев и сестер во Христе в России и в других странах сопереживают тебе в этот непростой момент — никто из узнавших об этой ситуации не остался безучастным», добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошел в июне на озере Иссык-Куль. Ребенка избили сверстники из секции дзюдо. По версии родителей мальчика, причиной стала межрелигиозная рознь.