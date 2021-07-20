Баня-Лука, Босния и Герцеговина, , 13:59 — REGNUM Ненависть, которая привела к страданиям сербского народа в Независимом Хорватском Государстве (НХГ) во время Второй мировой войны, никуда не исчезла. Такое мнение высказал председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик 19 июля в населенном пункте Горни Еловац, во время мероприятий по случаю Дня памяти о детях, убитых усташами в НХГ.

Милорад Додик Medija centar Beograd

Додик добавил, что каждого ребенка надо учить, к чему привела политика НХГ, чьи руководители выдвинули лозунг «треть сербов убить, треть обратить в католицизм и треть изгнать».

Он призвал граждан помнить о базовых ценностях и значимости Республики Сербской, возникшей «из крови и жажды свободы, которую сербы, в отличие от других народов, никогда не отдавали добровольно оккупантам в руки».

«Поэтому я призываю с этого места — давайте соберемся вокруг Республики Сербской, которая является единственной «политической партией», которая чего-то стоит. Все остальное просто карикатура», — процитировал телеканал РТС слова Додика.

Напомним, что во время Второй мировой войны усташи в селе Горни Еловци и его окрестностях убили 312 сербских жителей, среди которых было 75 детей младше 14 лет.