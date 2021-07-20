Жуковский, Московская область, 20 июля, 2021, 13:59 — ИА Регнум. Россия планирует наращивать взаимодействие с Казахстаном и другими странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в авиастроительной отрасли. Об этом 20 июля заявил президент России Владимир Путин на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021.

Дарья Антонова ИА REGNUM Авиасалон «МАКС»

По его словам, в мероприятии дистанционно или непосредственно работают более 250 иностранных компаний из 50 стран мира. «Особо отмечу, что в качестве страны-партнера России на нынешнем авиасалоне выступает наш сосед и союзник — Республика Казахстан», — сказал глава государства.

Он добавил, что предприятия двух стран реализуют ряд перспективных проектов. В частности, в Казахстане собираются вертолёты семейства Ми. Кроме того, продвигается совместный проект «Байтерек».

Путин отметил, что Россия открыта для сотрудничества в области авиации и космонавтики со всеми заинтересованными странами мира.

Напомним, 20 июля в подмосковном Жуковском открылся 15-й международный авиасалон МАКС-2021. Мероприятие пройдет 20−25 июля. Страной-партнером на авиасалоне выступает Казахстан.