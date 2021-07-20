Москва, , 14:03 — REGNUM Вопросы урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе обсудили заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, сопредседатели Минской группы ОБСЕ и личный представитель действующего председателя ОБСЕ по Нагорному Карабаху. Сообщение об этом опубликовано 20 июля на сайте российского МИД.

Здание МИД России Bernt Rostad

«В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы нагорно-карабахского урегулирования с учётом договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что альтернативы у реализации положений трёхсторонних договоренностей по Карабаху нет. Россия, отметил он, постоянно контактирует с Азербайджаном.

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