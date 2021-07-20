Москва, 20 июля 2021, 14:03 — REGNUM Вопросы урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе обсудили заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, сопредседатели Минской группы ОБСЕ и личный представитель действующего председателя ОБСЕ по Нагорному Карабаху. Сообщение об этом опубликовано 20 июля на сайте российского МИД.

Здание МИД России
Здание МИД России
Bernt Rostad

«В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы нагорно-карабахского урегулирования с учётом договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что альтернативы у реализации положений трёхсторонних договоренностей по Карабаху нет. Россия, отметил он, постоянно контактирует с Азербайджаном.

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