Жуковский, Московская область, 20 июля, 2021, 13:59 — ИА Регнум. Многофункциональная неуправляемая ракета повышенной эффективности С-13Б впервые представлена концерном «Техмаш» (входит в состав государственной корпорации «Ростех») на авиасалоне МАКС-2021. Об этом 20 июля рассказал исполнительный директор «Техмаша» Александр Кочкин.

Иван Шилов ИА REGNUM «Ростех»

«Неуправляемая авиационная ракета С-13Б повышенной эффективности объединила в себе возможности нескольких ракет из системы неуправляемого авиационного ракетного вооружения С-13 калибра 122 мм — это известные в России и за рубежом неуправляемые ракеты C-13Т и С-13ОФ», — приводит его слова ТАСС.

Также Кочкин добавил, что из-за своей многофункциональности эта ракета является перспективной для поставок не только на внутренний рынок, но и за рубеж.

При этом исполнительный директор «Техмаша» добавил, что у ракеты С-13Б имеется бетонобойная боевая часть повышенного могущества, и она предназначена для применения в составе неуправляемого ракетного вооружения серийных, разрабатываемых и перспективных самолетов оперативно-тактической и морской авиации.

Отметим, Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 будет проходить в подмосковном Жуковском в период с 20 по 25 июля.