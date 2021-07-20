Калуга, 20 июля, 2021, 14:15 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 127 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 20 июля. Днём ранее, 19 июля, в регионе было зарегистрировано 129 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 39 тыс. 649 человек, 37 тыс. 388 человек выздоровели. За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли четыре человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 434 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

По данным министерства здравоохранения области, по состоянию на 19 июля в 14 медицинских организациях развёрнуто 1620 инфекционных коек для приёма больных. Дополнительно койки не перепрофилируются с 8 июля. На лечении в стационарах находятся 1280 пациентов. Из них на инвазивной ИВЛ — 10, на неинвазивной ИВЛ — 37 человек, 923 пациента — на кислородной поддержке.