Москва, 20 июля, 2021, 13:55 — ИА Регнум. По итогам января — мая 2021 года жители Москвы потратили на покупку новых автомобилей сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) 161 млрд рублей. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

Mercedes-benz.com Mercedes-Benz GLE Coupe нового поколения

Отмечается, что за тот же период жители российской столицы приобрели автомобилей Е-класса на сумму 21,6 млрд рублей.

Лидирует по обороту с продаж среди моделей, которые были проданы в Москве за пять месяцев 2021 года, модель Mercedes GLE-Класса. Жители Москвы за отчетный период потратили на покупку 1266 единиц этого авто 8,46 млрд рублей.

Вторую строчку занял Mercedes E-Класса, чьи продажи составили в январе — мае 1582 экземпляра на сумму 7,6 млрд рублей. Замыкает тройку лидеров Mercedes GLS-Класса (690 штук на сумму 7,26 млрд рублей).

На четвертом и пятом местах по доходности оказались Volkswagen Tiguan (2733 шт.; 6 млрд рублей) и Mercedes S-Класса (509 шт.; 5,85 млрд).

Напомним, в мае 2021 года в России было продано 61 606 экземпляров кроссоверов и внедорожников — на 107% больше, чем год назад.

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