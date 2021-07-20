Соледар, ДНР, 20 июля, 2021, 13:53 — ИА Регнум. Украинские силовики нанесли миномётный удар по району населённого пункта Безыменное на юге ДНР. Об этом сообщили 20 июля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

Отмечается, что с позиций ВСУ в районе населённого пункта Широкино в направлении Безыменного было выпущено 15 мин калибром 120 мм.

Информация о последствиях обстрела уточняется.

В СЦКК отметили, что украинская сторона проигнорировала попытки остановить обстрел при помощи координационного механизма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате обстрела боевиками ВСУ населённого пункта Калиново, расположенного на территории ЛНР, ранение получил один военнослужащий Народной милиции ЛНР.