Москва, 20 июля, 2021, 13:49 — ИА Регнум. В России нельзя уволить сотрудника за то, что он отказывается вакцинироваться. Об этом 20 июля заявил президент Союза адвокатов России Игорь Трунов на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

NIAID Вакцинация

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«Я буду говорить с позиции юриспруденции. Такого понятия «принудительная вакцинация» не существует. Есть отдельные виды работ и профессий, требующие обязательной вакцинации. И увольнять за отказ от вакцинации незаконно. В Трудовом кодексе закрытый перечень увольнений — нельзя уволить», — сказал адвокат.

По его словам, единственной мерой воздействия на отказывающихся прививаться сотрудников, является отстранение от работы с сохранением заработной платы или без.