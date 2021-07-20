Киев, 20 июля, 2021, 13:53 — ИА Регнум. Запасы угля на складах украинских теплоэлектростанций (ТЭС) в настоящий момент составляют всего 1,05 млн тонн, сообщает национальная энергетическая компания «Укрэнерго».

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Согласно информации источника, с конца июля запасы угля сократились на 24% и сейчас на складах ТЭС находится на 12,5% меньше угля, чем должно быть по плану на 19 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Укрэнерго» уточняет, что объем антрацитового угля на складах ТЭС с конца июня вырос на 6% — до 248 тыс. тонн, а вот газового угля уменьшился на 30,4%, до 799 тыс. тонн.

Также в госкомпании сообщили, что производство электроэнергии ТЭС в период с 12 по 18 июля по сравнению с предыдущей неделей выросло на 19% — с 730 млн кВт/ч до 867 млн кВт/ч.

ИА REGNUM напоминает, что в конце июня и начале июля многие ТЭС и ТЭЦ Украины заявили о систематических манипуляциях на рынке и «несовершенстве регуляторных норм», в результате чего станции были вынуждены остановить производство электроэнергии из-за экономической необоснованности, а некоторые — даже объявить о дефолте.

Накануне в госкомпании «Центрэнерго», которая является оператором ряда ТЭС в Киевской и Харьковской областях, заявили, что из-за финансовых проблем не могут выполнять ремонтную программу и накапливать достаточные запасы угля к следующему отопительному сезону.

Отметим, что в разгар прошлого отопительного сезона Украина осталась без запасов угля и спасла свою энергосистему от коллапса только благодаря поставкам топлива и электроэнергии из России.