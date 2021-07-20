Оттава, 20 июля, 2021, 13:52 — ИА Регнум. Согласно новому отчету Института стратегического диалога (Великобритания), активность праворадикальных экстремистов в Канаде резко выросла за последний год пандемии коронавируса. Это произошло, несмотря на усилия представителей правительства и социальных сетей по «пресечению экстремизма и разжигания ненависти в интернете». Об этом 20 июля сообщил канадский радиовещатель CBC.

(сс) Tyler Merbler Перед началом штурма Капитолия

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В докладе также отмечается, что на правых экстремистов в Канаде оказывают влияние их все более агрессивные единомышленники из США.

«Это вызывает обеспокоенность, поскольку отвязные и становящиеся все более агрессивными правые радикалы в США могут спровоцировать аналогичную деятельность в Канаде, так как канадские правые экстремисты ищут вдохновения у своих американских единомышленников», — пишут авторы доклада.

Подчеркивается, что в связи со снятием ограничений в Канаде правые радикалы могут увеличить свои шансы для успешной пропаганды своих взглядов.