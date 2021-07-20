Анкара, , 13:49 — REGNUM Турция «работает над увеличением числа стран, признавших Косово». Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам 19 июля, перед началом визита в турецкую часть Кипра.

Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Эрдоган добавил, что эту тему он планирует обсудить с президентом США Джо Байденом.

«Вы знаете, что существуют порабощенные государства, а одно из них — Косово. Мы здесь, чтобы помочь. Мы пытаемся работать над увеличением количества стран, которые признают Косово. Теперь существует 114 стран, признавших его независимость, и мы хотим, чтобы эта цифра увеличилась. Я надеюсь, что мы в этом году во время встречи в ООН, во время встречи с Байденом, вернемся к этой теме. Давайте по вопросу признания Косово сделаем совместную работу», — процитировал косовский портал «Репортери» слова Эрдогана.

Напомним, что Турция одной из первых признала односторонне провозглашенную независимость южного сербского края Косово и Метохия в 2008 году.