Москва, , 13:55 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не располагает информацией о списке военных сведений, которые нельзя распространять. Об этом он сообщил 20 июля журналистам.

Кремль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Представителя Кремля попросили прокомментировать составление Федеральной службой безопасности (ФСБ) такого списка. Песков ответил, что комментариев на этот счёт у него пока нет, так как со списком он не знакомился.

«Конечно, обращаться за комментарием нужно в Федеральную службу безопасности, то есть к авторам этого документа», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, проект приказа директора ФСБ о списке запрещённых к передаче иностранным государствам сведений содержит 61 пункт.

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