Москва, 20 июля, 2021, 13:55 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не располагает информацией о списке военных сведений, которые нельзя распространять. Об этом он сообщил 20 июля журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кремль

Представителя Кремля попросили прокомментировать составление Федеральной службой безопасности (ФСБ) такого списка. Песков ответил, что комментариев на этот счёт у него пока нет, так как со списком он не знакомился.

«Конечно, обращаться за комментарием нужно в Федеральную службу безопасности, то есть к авторам этого документа», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, проект приказа директора ФСБ о списке запрещённых к передаче иностранным государствам сведений содержит 61 пункт.

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