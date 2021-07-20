Санкт-Петербург, 20 июля, 2021, 13:52 — ИА Регнум. Судебные приставы оцепили здание элитного спортивного комплекса Sport Palace на Крестовском острове Санкт-Петербурга. Здание готовится к принудительному сносу. Об этом 20 июля сообщили ИА REGNUM в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Vk.com/spalace Элитный спортивный клуб на Крестовском острове Петербурга (цитата официальной группы клуба в «ВК»)

Утром во вторник 20 июля судебные приставы и полицейские на нескольких машинах подъехали к зданию с ордером ГАТИ на производство плановых работ по сносу зданий сроком действия с 12 июля 2021 года по 10 июля 2031 года.

Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе ГАТИ, на месте ведутся работы в рамках исполнительного ордера.

Вместе с тем, на официальном сайте клуба появилось объявление, что 20 июля здание закрыто по техническим причинам, а в социальных сетях организации распространяются обращения к посетителям. Как следует из текста письма, команда клуба обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) о взыскании более 1 млрд рублей.

«Правительство Санкт-Петербурга предоставило земельный участок под капитальное строительство, выдало все разрешительные документы, дождалось полного завершения строительства, присвоило зданию кадастровый номер объекта недвижимости, милицейский адрес, КГИОП заключил охранное обязательство с фотофиксацией объекта недвижимости, создал комиссию по приемке которая единогласно приняла работы, а после этого государственные органы отказались от исполнения инвестиционного договора и прокурор подал иск о сносе объекта инвестиций», — заявили в компании.

Как уверяют в клубе, две судебные экспертизы признали, что объект построен в соответствии с инвестиционным договором и согласованным проектом. Более того, решение о сносе вынесено в отношении лица, у которого уже не было здания, но суд это не смутило.

«Прокурор признал выводы судебной экспертизы, но настоял на сносе. Пока прокурор Литвиненко С.И. несколько лет играл в Sport Palace в теннис, здание самостроем не признавали, а когда он в силу особенностей характера перестал посещать Sport Palace, было заведено уголовное дело на директора клуба. Здание более двух лет было арестовано как орудие преступления, а в результате Петроградский суд вынес директору оправдательный приговор, — указали в спортклубе. — Судей нужно проверить на предмет заведомо незаконных решений. Суд общей юрисдикции вообще не имеет права рассматривать иски к коммерческим объектам, но именно он принял решение о сносе».

Отметим, в 2012 году комитет по управлению городским имуществом Петербурга и принадлежавшее Роману Курбатову ООО «Предприятие диапазон» заключили инвестиционный договор о предоставлении участка площадью 3,7 тыс. кв. метров под размещение детской теннисной школы общей площадью 8992 кв. метров высотой три-шесть этажей. Проект строительства здания прошёл ряд согласований, в частности, в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга (КГИОП). Однако Госстройнадзор не выдал разрешение на строительство, что не помешало возвести здание. После чего в 2016 году город расторг договор на основании того, что инвестор не исполнил своих обязательств.