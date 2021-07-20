Оттава, 20 июля 2021, 13:49 — REGNUM Правительство Канады присоединилось к длинному списку своих стран-союзников, которые обвинили китайских хакеров, поддерживаемых правительством КНР, в «беспрецедентном и неизбирательном» взломе серверов Microsoft Exchange. Об этом 20 июля написала газета The Toronto Star.
По различным оценкам, от взлома Microsoft Exchange пострадали около 400 000 почтовых серверов по всему миру.
В свою очередь власти Канады обвинили ту же хакерскую группу, предположительно находящуюся на «службе у министерства госбезопасности Китая», в атаках на канадское министерство обороны и биофармацевтический сектор в 2017 и 2018 годах.
«Канада уверена, что министерство государственной безопасности [Китая] несет ответственность за обширную атаку на сервера», — говорится в совместном письменном заявлении министра иностранных дел Канады Марка Гарно, министра обороны Харджита Сингха Саджана и министра общественной безопасности Билла Блэра.