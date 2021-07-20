Оттава, 20 июля, 2021, 13:49 — ИА Регнум. Правительство Канады присоединилось к длинному списку своих стран-союзников, которые обвинили китайских хакеров, поддерживаемых правительством КНР, в «беспрецедентном и неизбирательном» взломе серверов Microsoft Exchange. Об этом 20 июля написала газета The Toronto Star.

Флаг Канады

По различным оценкам, от взлома Microsoft Exchange пострадали около 400 000 почтовых серверов по всему миру.

В свою очередь власти Канады обвинили ту же хакерскую группу, предположительно находящуюся на «службе у министерства госбезопасности Китая», в атаках на канадское министерство обороны и биофармацевтический сектор в 2017 и 2018 годах.

«Канада уверена, что министерство государственной безопасности [Китая] несет ответственность за обширную атаку на сервера», — говорится в совместном письменном заявлении министра иностранных дел Канады Марка Гарно, министра обороны Харджита Сингха Саджана и министра общественной безопасности Билла Блэра.