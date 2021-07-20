Москва, 20 июля, 2021, 13:47 — ИА Регнум. Признание самбо Международным олимпийским комитетом (МОК) является важнейшим достижением российского спорта. Об этом 20 июля заявил депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев (ЛДПР).

(сс) Юрий Александрович Хоружий Самбо

«Хочу поздравить самбистов с полноценным признанием со стороны МОК. Это важнейшее достижение российского спорта за последние десятилетия», — отметил Свищёв.

По его словам, следующим этапом должно стать признание самбо как полноценной и полноправной олимпийской дисциплины.

«Многие кусают российский спорт, мы находимся под давлением и санкциями, и в такой ситуации признать самбо, которое родилось в СССР и прижилось в России — громадный успех!» — добавил Свищев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Международная федерация самбо (FIAS) получила полноценное признание МОК.