Москва, 20 июля, 2021, 13:45 — ИА Регнум. За последние десятилетия Россия сталкивалась с постепенным развалом документальной системы стратегической безопасности. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Если вы помните, президент [РФ Владимир Путин] неоднократно говорил, что, к сожалению, за последние десятилетия и даже более продолжительный срок сталкивались с поэтапным сломом всей документальной системы стратегической безопасности. И, кроме того, сталкивались также с определенными шагами со стороны США и НАТО, которые фактически наносили ущерб существующему паритету, — это и создание позиционных районов ПРО, развертывание систем для запуска «антиракет» в Румынии и других странах в непосредственной близости к нашим границам. Это те установки, которые способны быть и средствами запуска ударных ракет», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что все указанные шаги были направлены на слом существующего паритета в мире: «Это требовало мер, которые были способны обезопасить Россию и которые гарантированно обеспечивали бы продолжение существующего паритета. Это и было сделано».

Песков отметил, что создание в России гиперзвуковых ракет в том числе стало ответом на размещение американских систем ПРО у российских границ.