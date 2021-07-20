Москва, 20 июля, 2021, 13:45 — ИА Регнум. В настоящее время в Карелии, где бушуют лесные пожары, угроза населённым пунктам региона от возгораний отсутствует. Об этом по итогам поездки в регион главы МЧС РФ Евгения Зиничева 20 июля сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

bertknot Лесной пожар

«Как отметил глава МЧС России, угроза перехода огня на населённые пункты снята», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы МЧС.

Также российский министр поручил держать на контроле находящиеся вблизи пожары, а при необходимости увеличивать количество техники и личного состава. Он также потребовал приложить максимум усилий по защите населения.

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Как сообщало ИА REGNUM, крупный лесной пожар бушует на территории Суоярвского района Карелии в Найстенъярвском лесничестве (в квартале 64) на площади около 1000 га. Пожар возник в полосе отвода железной дороги. Потенциальная угроза возникла в поселке Найстенъярви, там пострадали от огня три нежилых дома и две хозяйственных постройки, а также в поселке Суоёки.

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С 15 июля на территории района администрация в связи с угрозой перехода лесного пожара на населённый пункт ввела режим ЧС. А 18 июля тушение осложнилось сильным, порывистым ветром со сменой направления. В результате огонь перешел через участки, где были созданы минерализованные полосы и проведен отжиг.