Красногорск, , 13:43 — REGNUM Россия имеет большой потенциал в разработке и производстве высокотехнологичных решений в авиационной отрасли. Об этом 20 июля заявил президент России Владимир Путин во время посещения Международного авиационно-космического салона МАКС-2021.

«Нам есть что предложить нашим партнёрам и в области фундаментальных исследований и разработок. В год науки и технологии, напомню, российские научные организации достигли успехов в целом ряде прорывных направлений, значительная часть из которых представлена на площадках и стендах МАКС», — заявил Путин.

«Это решения в области электрических и гибридных силовых установок, сверхзвуковой гражданский лайнер с низким уровнем шума. МАКС устремлён в будущее, а будущее — за беспилотными летательными аппаратами и роботизированными комплексами, применением в авиации искусственного интеллекта», — указал он.