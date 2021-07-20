Кызыл, 20 июля, 2021, 13:42 — ИА Регнум. В столице Тувы Кызыле выявлены работающие бани и сауны, несмотря на введённый ранее запрет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Pixabay.com Сауна

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: темпы вакцинации растут – трансляция»

Проверки, как отмечается, были проведены 17 июля. Накануне, 16 июля было объявлено о введении новых ограничительных мер в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Согласно указу главы региона, в регионе закрыто большинство заведений, передвижение граждан без производственной и служебной необходимости запрещено.

«Проверили 45 объектов, таких как рестораны, кафе, продуктовые магазины, бары, банкетные залы и сауны», — отметили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, под временный запрет попал также отдых на озёрах и целебных источниках. Комплексные рейдовые группы ведут разъяснительную работу среди отдыхающих, однако в случае игнорирования требований нарушителей ждет штраф.

Читайте также: Отдых на водоёмах Тувы попал под запрет