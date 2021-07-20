Москва, 20 июля, 2021, 13:42 — ИА Регнум. Поддержка людей, имущество которых пострадало в результате катастроф и чрезвычайных ситуаций, является актуальной в 2021 году, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Виталий Ревзин.

Https://rk.gov.ru/ Наводнение в Крыму

Он прокомментировал появление новой законодательной инициативы, подготовленной депутатами Госдумы от «Единой России», по которой пострадавшим в результате ЧС гражданам России предложили простить финансовые долги.

Адвокат обратил внимание, что законопроект ещё не рассматривался в парламенте, а также на то, что точный его текст, который может ещё многократно измениться, неизвестен. Следовательно, нельзя оценить и влияние на законодательство.

«Полностью прощать долги людям, пострадавшим в катастрофах, вряд ли будут — иначе это может привести к серьёзным угрозам для банковской системы, а также увеличению процентов по кредитам для компенсации рисков банков. Как альтернативный вариант, возможно, что компенсировать кредиты банкам будет государство, однако это также является маловероятным обстоятельством. Скорее всего, законопроект будет лишь обязывать банки проводить реструктуризацию кредитов для лиц, пострадавших в катастрофах. И это является правильным решением, так как на текущий момент нормативные акты в принципе не обязывают банки производить реструктуризацию долгов. Таким образом, пострадавшие люди оказываются заложниками банка и могут надеяться лишь на добрую волю банковских сотрудников, когда речь заходит о реструктуризации», — сказал он.

Эксперт отметил, что данный законопроект является крайне актуальным в 2021 году в связи со значительным количеством наводнений, коронавирусной инфекцией и иными чрезвычайными ситуациями.

Как сообщало ИА REGNUM, реструктурировать потребительские кредиты и ипотеку вплоть до прощения долга в некоторых ситуациях попросил у кредитных и микрофинансовых организаций Банк России в отношении граждан, пострадавших от наводнений Крыму и Краснодарском крае в июне текущего года.