Астана, 20 июля, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Компания «Пассажирские перевозки» запустит в Казахстане дополнительные поезда по маршруту Алма-Ата — Семей (Семипалатинск) и Алма-Ата — Мангистау, сообщили в пресс-службе компании «Казахстанские железные дороги».

Neu-Zwei Поезд

Дополнительные поезда запускаются в связи с ростом спроса среди пассажиров. Состав Алма-Ата-2 — Мангистау начнет курсировать с 21 июля с частотой один раз в неделю.

Первый поезд Алма-Ата-2 — Семей отправится 23 июля с периодичностью один раз в неделю. В компании также призвали пассажиров соблюдать масочный режим.