Москва, , 13:42 — REGNUM Точная дата проведения российско-американских консультаций по стратегической безопасности будет объявлена позднее. Об этом 20 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Kremlin.ru

«Мы своевременно сообщим. Консультации на экспертном уровне согласовываются по линии, естественно, министерства иностранных дел и Госдепартамента США. О точной дате своевременно сообщим», — сказал он.

Ранее американское издание The Hill сообщило о том, что 28 июля ожидаются консультации представителей России и США по стратегической стабильности.