Рыбинск, Ярославская область, 20 июля, 2021, 13:40 — ИА Регнум. Житель Рыбинского района Ярославской области признан виновным в незаконной вырубке лесных насаждений в особо крупном размере. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на прокуратуру Ярославской области.

Yarnews.net Спиленные деревья

В июле 2020 года 41-летний житель деревни Кишатино Рыбинского района спилил в общей сложности 941 дерево: 58 берез, 9 осин, 600 деревьев ольхи, 274 ели. В целом с помощью бензопилы был вырублен и частично раскорчеван участок леса площадью 1,3 гектара. В отношении лесоруба завели уголовное дело, расследованием занималась местная полиция.

«В судебном заседании мужчина пояснил, что расчистил земельный участок от деревьев, поскольку они росли между участком, находящимся у него в собственности, и рукой Ухрой, и мешали свободному проезду к реке. В результате преступных действий государственному лесному фонду причинен материальный ущерб в размере более 1,9 млн. рублей», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Свои вину подсудимый полностью признал, в своих действиях раскаялся. По приговору Рыбинского городского суда ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Так же удовлетворен гражданский иск «Рыбинского лесничества» по возмещению ущерба.