Ульяновск, 20 июля, 2021, 13:39 — ИА Регнум. В Ульяновской области появится филиал авиакомпании «Геликс». Соответствующее соглашение подписано сегодня, 20 июля, на авиасалоне МАКС, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Ulgov.ru На авиасалоне МАКС

Документ подписали врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских и заместитель директора по стратегическому развитию акционерного общества «Авиакомпания «Геликс» Вадим Балдин.

«Согласно договорённости, будем развивать сразу несколько направлений: грузовую авиацию, обеспечивающую логистическую поддержку предприятий региона, вертолётные перевозки», — отметил Алексей Русских.

По его словам, это позволит создать 40 новых рабочих мест, в том числе для выпускников авиационных учебных заведений Ульяновской области.

Уточняется, что в Ульяновской области заработает филиал авиакомпании «Геликс», которая разместит три грузовых самолёта Ил-76 на территории аэропорта «Ульяновск-Восточный». В проект вложено 400 млн рублей с учётом закупки самолётов.

Ulgov.ru Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских и заместитель директора АО «Авиакомпания «Геликс» Вадим Балдин

Вадим Балдин отмечает, что приход «Геликса» в «авиационную столицу России позволит не только принести в Ульяновскую область» 30-летний опыт работы в области вертолётных перевозок, а также позволит бизнесу снизить транспортные расходы за счёт базирования самолётов в Ульяновске.

Также будет налажено сотрудничество в сфере обслуживания воздушных судов предприятиями авиационного кластера Ульяновской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель российского правительства Михаил Мишустин по итогам поездки в Ульяновскую область дал пять поручений. В частности, министерствам образования и промышленности поручено до 1 апреля 2022 года проанализировать программу подготовки кадров для организаций авиастроительной отрасли и внести корректировки в соответствующий государственный план на 2021 — 2030 годы.