Жуковский, Московская область, , 13:36 — REGNUM Международный авиационно-космический салон стал важной и востребованной площадкой для презентации достижений отечественной и зарубежной авиации. Об этом 20 июля заявил президент России Владимир Путин во время посещения Международного авиационно-космического салона МАКС-2021.

«За прошедшие почти три десятилетия МАКС стал важной и востребованной площадкой для презентации новейших достижений отечественной и зарубежной авиации», — заявил Путин.

«Заключение контрактов открывает широкие возможности для кооперации и реализации взаимовыгодных проектов. Важно, что и в этом году, несмотря на сложности, вызванные последствиями пандемии коронавируса, МАКС в полной мере отвечает своему международному статусу», — указал он.

В общей сложности на площадках МАКС работают свыше 250 иностранных компаний из более чем 50 стран мира.