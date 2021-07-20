Посёлок Кудама, Карелия, 20 июля, 2021, 13:35 — ИА Регнум. Участники команды «Молодёжки ОНФ» в Республике Карелия включились в тушение лесных пожаров в зоне ЧС. Вместе с сотрудниками регионального МЧС России и волонтерами из числа местного населения они помогают уберечь населенные пункты от распространения огня. Накануне добровольцы работали в поселке Кудама Пряжинского района.

bertknot Лесной пожар

По информации МЧС России на 20 июля, общая площадь природных пожаров в Карелии составляет почти 6 тыс. га. Всего в регионе зафиксировано 39 очагов возгорания. В республике действует режим повышенной готовности, а в Суоярвском и Сегежском районах — режим ЧС. В Пряжинском районе, где работала команда «Молодёжки ОНФ», введен режим ЧС на территории Эссойльского сельского поселения. В связи с угрозой возгорания из ближайших к пожарам населенных пунктов эвакуировали 600 человек.

— О том, что требуются добровольцы для борьбы с лесными пожарами, мы узнали из местных СМИ. Связались с МЧС, оперативно собрали участников и уже на следующий день выехали на помощь, — рассказала журналистам участница команды «Молодёжка ОНФ» в Республике Карелия Татьяна Либман.

Работали добровольцы на участке между деревней Руга и поселком Кудама. Очаги горения ликвидировали при помощи песка и воды. Основная задача команды — предотвратить возгорание леса вдоль дороги и не пустить огонь в населенные пункты.

— Мы очень благодарны, что на помощь прибыли волонтеры. Молодые ребята ехали почти 100 км от Петрозаводска, работали на износ, весь день, в дыму, в масках… Приносили им воды попить, поддерживали, чем могли. Это для нас большое подспорье, спасибо! — благодарили команду местные жители.

Завтра команда отправится в поселок Найстенъярви Суоярвского района, откуда из-за угрозы перехода огня накануне эвакуировали жителей. Площадь пожара здесь достигла 800 га. По информации регионального МЧС России, на территории поселка нет очагов горения, однако угроза для населенного пункта сохраняется.

Напомним, в рамках соглашения о сотрудничестве с МЧС России участники команды «Молодёжки ОНФ» проходят обучение на общественных спасателей. По окончании курса добровольцы получают основные навыки работы в зонах ЧС. В этом году команда помогала справиться с последствиями наводнения в Крыму, Амурской области и Забайкальском крае.