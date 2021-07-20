Киев, 20 июля, 2021, 13:37 — ИА Регнум. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявляет, что его адвокаты подготовили доказательства, опровергающие обвинения прокуратуры в адрес оппозиционного политика и доказывающие незаконность применения к нему домашнего ареста.

Zagittya.com.ua Виктор Медведчук

Об этом политик заявил сегодня, 20 июля, у здания Киевского апелляционного суда, где должно было состояться рассмотрение апелляционной жалобы на решение Печерского районного суда города Киева, отправившего народного депутата под круглосуточный домашний арест.

«И я, и команда адвокатов, осуществляющих защиту, будем ставить вопрос об отмене меры пресечения, избранной следственным судьей Печерского района. Мы считаем, что это было сделано незаконно… Было представлено достаточно аргументов в пользу того, что и мера пресечения, и материалы подозрений являются не подтвержденными. Поэтому не только избирать, но и продолжать действие меры пресечения в виде домашнего ареста не было никаких законных оснований», — отметил лидер ОПЗЖ.

Медведчук напомнил, что обвинение так и не предоставило никаких доказательств его вины, хотя власть пытается вменить в вину оппозиционеру совершение тяжких преступлений. Но если бы следователи располагали конкретными фактами совершения этих преступлений, то обнародовали бы их в суде.

«Эта позиция уже была высказана мной и адвокатами в Печерском суде. Сторона обвинения за период с начала уголовного производства в отношении меня, то есть с 11 марта, не предоставила доказательств тех тяжких обвинений, которые указаны в материалах подозрения, тяжких статей Уголовного кодекса Украины, которые бы подтверждались аргументированно. Поэтому нет никаких оснований для домашнего ареста… Более того, защита проделала огромную работу по сбору доказательств, полностью опровергающих обвинения прокуратуры. Этот вопрос будет подниматься в апелляционной инстанции, чтобы отменить примененную в отношении меня меру пресечения», — заявил парламентарий.

Отвечая на уточняющий вопрос прессы о том, прислушается ли суд к аргументам защиты в нынешней политической ситуации, Медведчук заявил, что это будет зависеть в том числе от непредвзятости самого суда.

ИА REGNUM отмечает, что в итоге заседание Киевского апелляционного суда, на котором должна была рассматриваться апелляция по делу Медведчука, перенесли на 30 июля 2021 года. Формальная причина переноса — суду необходимо время, чтобы ознакомиться с материалами дела, которые, как было заявлено, он получил только в день заседания. Ранее Печерский суд Киева продлил лидеру ОПЗЖ домашний арест до 7 сентября до делу о государственной измене политика.