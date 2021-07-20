Москва, 20 июля 2021, 13:32 — REGNUM Президент России Владимир Путин положительно оценивает Михаила Дегтярева в качестве временно исполняющего обязанности главы Хабаровского края, заявил 20 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков добавил, что федеральный центр «достаточно чутко относится ко всем просьбам, которые адресуются федеральным ведомствам со стороны руководства региона».
Как сообщало ИА REGNUM, директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин считает, что Путин по результатам отчета Дегтярева 17 июня «очевидно поддержал его выдвижение на выборах главы Хабаровского края, и вероятно, не видит никакого другого варианта».
Ранее политические партии начали уведомлять избирательную комиссию Хабаровского края о проведении мероприятий по вопросам выдвижения кандидатов на досрочных выборах губернатора региона, которые состоятся 19 сентября