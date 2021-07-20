Москва, 20 июля, 2021, 13:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин положительно оценивает Михаила Дегтярева в качестве временно исполняющего обязанности главы Хабаровского края, заявил 20 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

«Президент положительно оценивает работу (Дегтярева)», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков добавил, что федеральный центр «достаточно чутко относится ко всем просьбам, которые адресуются федеральным ведомствам со стороны руководства региона».

«Работы там много и, конечно, (временно) исполняющий обязанности губернатора прикладывает очень много сил для того, чтобы решать проблемы регион», — резюмировал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин считает, что Путин по результатам отчета Дегтярева 17 июня «очевидно поддержал его выдвижение на выборах главы Хабаровского края, и вероятно, не видит никакого другого варианта».

Ранее политические партии начали уведомлять избирательную комиссию Хабаровского края о проведении мероприятий по вопросам выдвижения кандидатов на досрочных выборах губернатора региона, которые состоятся 19 сентября