Токио, , 13:43 — REGNUM Директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус прибыл в Японию, где 23 июля откроются очередные Олимпийские игры. Сообщение об этом опубликовано 20 июля в Twitter Гебрейесуса.

Глава ВОЗ отметил, что у него есть краткое и срочное сообщение в преддверии Олимпиады. Победить пандемию коронавируса можно, только если каждый человек выполнит свою задачу.

«Пусть токийские Олимпийские игры станут источником надежды и единства для достижения равенства в распределении вакцин и завершения пандемии», — добавил Гебрейесус.

Ранее японское агентство Kyodo сообщало, что во время визита в Японию Гебрейесус проведёт переговоры с премьер-министром страны Ёсихидэ Сугой.

Как сообщало ИА REGNUM, Олимпиада в Токио пройдёт с 23 июля по 8 августа. Эти Игры должны были состояться летом 2020 года, но их отменили из-за пандемии.

Читайте также: В Японии нашли пропавшего спортсмена из Уганды