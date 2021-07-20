Москва, 20 июля, 2021, 13:31 — ИА Регнум. Президент «Опоры России» Александр Калинин высоко оценивает итоги первого года работы Михаила Дегтярева в качестве исполняющего обязанности главы Хабаровского края.

Пресс-служба правительства Хабаровского края Михаил Дегтярев

«Достижения Михаила Дегтярева я знаю не понаслышке. в начале июля я был на инвестиционном форуме «Энергия Дальнего Востока», и видел все своими глазами. Я лично общался и с предпринимателями, и с управленцами — у «Опоры России» там достаточно сильное отделение, и с простыми жителями Хабаровска», — рассказал Александр Калинин в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Михаил Дегтярев прекратил конфликты элит в регионе, он нашел взаимопонимание и ведущими партиями, и с бизнес-элитами региона. Он смог их консолидировать для достижения главной задачи — повышение благосостояния жителей региона. Он очень мобилен, он объехал за год все муниципальные образования, многие — не по одному разу. Конечно, большое внимание он уделяет Комсомольску-на-Амуре и Хабаровску, но не забывает и дальние территории. Непосредственно перед форумом он прилете с отдаленных территорий, где 12 лет не был никто из руководства региона», — продолжил Александр Калинин.

«Я знаю, что Михаил Дегтярев лично контролировал расселение бараков, прокладку дорог в труднодоступные районы. Конечно, экономика такая штука, что иногда результаты сегодняшней работы можно оценить только через несколько лет. Но в заделе там очень серьезные проекты — приливная электростанция, новые порты в Охотском море. А также проект, о котором очень много и давно говорят — это остров Уссурийский, возможность прямой коммуникации с Китаем, нашим основным экономическим партнером», — подчеркнул глава «Опоры России».

«Он вернул федеральную власть и федеральных спикеров в региональную повестку, потому что федеральная власть давно относилась к краю с недоверием. Сейчас на развите края выделяются серьезные деньги, Михаил Дегтярев уже дважды встречался с президентом, и я думаю, эти встречи продолжатся. Михаил Дегтярев связал свою судьбу с Хабаровским краем, и хочется пожелать ему успеха на выборах, хочется, чтобы хабаровчане его поддержали», — завершил свой комментарий Александр Калинин.

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