В Бузулуке зафиксировано превышение ПДК по сероводороду в 19,5 раза
Бузулук, Оренбургская область, 20 июля, 2021, 13:31 — ИА Регнум. На западе Оренбургской области в ночь на 20 июля зафиксирован зашкаливающий показать по сероводороду. Информация об этом опубликована на сайте экологической службы.
Поздним вечером 19 июля экологам поступило 11 жалоб на резкий запах в Бузулуке. Передвижные экологические посты взяли пробы воздуха. По результатам их анализа выявлено превышение ПДК по сероводороду в 11,8 раза в период времени с 22:40 до 23:00 (
Стоит отметить, что с начала месяца бузулучане неоднократно массово жаловались на запах. В большинстве случаев экологи выявляли превышенную концентрацию сероводорода. Так, 15 июля было 15 жалоб, в ночь на 16 июля зафиксировано превышение ПДК в 9,6 и 11,2 раза.