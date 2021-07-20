Бузулук, Оренбургская область, 20 июля, 2021, 13:31 — ИА Регнум. На западе Оренбургской области в ночь на 20 июля зафиксирован зашкаливающий показать по сероводороду. Информация об этом опубликована на сайте экологической службы.

Shannon Dosemagen Мониторинг уровня сероводорода

Поздним вечером 19 июля экологам поступило 11 жалоб на резкий запах в Бузулуке. Передвижные экологические посты взяли пробы воздуха. По результатам их анализа выявлено превышение ПДК по сероводороду в 11,8 раза в период времени с 22:40 до 23:00 ( 20:40—21:00 мск) и в 19,5 раза с 23:31до 23:51.

Стоит отметить, что с начала месяца бузулучане неоднократно массово жаловались на запах. В большинстве случаев экологи выявляли превышенную концентрацию сероводорода. Так, 15 июля было 15 жалоб, в ночь на 16 июля зафиксировано превышение ПДК в 9,6 и 11,2 раза.