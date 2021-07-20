Гуанчжоу, Китай, 20 июля, 2021, 13:34 — ИА Регнум. В китайской провинции Гуандун из-за приближения тайфуна «Чемпака» авиакомпанией China Southern Airlines («Китайские южные авиалинии») отменено 219 рейсов. Об этом 20 июля сообщает агентство «Синьхуа».

Тайфун

Уточняется, что 119 авиарейсов отменено в административном центре провинции городе Гуанчжоу, 77 — в Шэньчжэне и еще 19 — в Чжухае. При этом авиакомпанией отменены и прибывающие в Гуандун, и отбывающие из провинции рейсы.

Вместе с тем, ранее китайские синоптики объявили о предпоследнем, «оранжевом» уровне погодной опасности в связи с прохождением тайфуна «Чемпака».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич, говоря о возможности поддержки Германии в борьбе с последствиями наводнения, заявил, что Варшава готова оказать всестороннюю помощь Берлину.