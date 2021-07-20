Москва, 20 июля, 2021, 13:29 — ИА Регнум. Вторник, 20 июля, российская валюта на утренних торгах демонстрирует умеренно позитивную динамику, прибавляя против американского доллара 0,2% и всячески сопротивляясь негативным тенденциям нефтяного и фондового рынка. Об этом сообщил ИА REGNUM эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн.

Иван Шилов Рубль

По его словам, на фоне тотального «Risk off"-режима торгов в понедельник, 19 июля, когда цены на нефть обвалились сразу на 7,0%, к $68,00 за баррель Brent, когда промышленный индекс Dow Jones продемонстрировал сильнейшее однодневное падение за последние два месяца потеряв 2,09%, когда российские фондовые индексы РТС и индекс Мосбиржи, провалились более чем на 2,0%, что стало самым сильным дневным падением с апреля 2021 года, рубль к доллару США потерял всего 0,6%.

Такая «избыточная сила» российской валюты, считает эксперт, совершенно не укладывается в границы «нормальной» реакции на столь сильное ухудшение конъюнктуры на внешних и внутренних торговых площадках, так что главный вопрос сейчас заключается в причинах и сроках аномальной динамики рубля.

Гринштейн отметил, что основным объяснением аномалии на рынке видят в периоде налоговых выплат, пик которого должен прийтись на следующий понедельник, 26 июля, а также в ожидании повышения ключевой ставки Банком России сразу на 0,5−1,0 п.п. с 5,5% до 6,0−6,5%. Это объяснение неплохо подтверждается и технической картиной, где торговый диапазон 74,20−75,00 за американский доллар имеет очень высокие шансы удержать курс рубля в своих рамках до конца недели, после чего российская валюта начнет нагонять отставание в ослаблении к доллару США, считает он.