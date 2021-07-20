Пекин, 20 июля, 2021, 13:29 — ИА Регнум. Объем добычи необработанного угля в Китае вырос на 6,4% в годовом исчислении до 1,95 млрд тонн в первом полугодии, сообщает агентство Синьхуа.

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Объем вырос на 7,1% по сравнению с уровнем за аналогичный период 2019 года, что соответствует среднему показателю января. Июньский рост за последние два года составил 3,5%, по данным Национального бюро статистики КНР.

С января по июнь страна импортировала примерно 140 млн тонн угля, сократившись на 19,7% в годовом исчислении. Только в июне добыча угля в Китае достигла 320 млн тонн, что на 5% меньше, чем год назад, сообщает бюро.