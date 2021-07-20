Жуковский, Московская область, 20 июля, 2021, 13:28 — ИА Регнум. Систему дополненной реальности, облегчающую сборку самолётов, представило на авиасалоне МАКС-2021, который проходит в подмосковном Жуковском, конструкторское бюро «Сухого» (входит в Объединённую авиастроительную корпорацию госкорпорация «Ростех»).

(сс) Falcon® Photography Самолет

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Система используется с очками дополненной реальности или с вебкамерой и позволяет с помощью 3D-модели проконтролировать процесс сборки воздушного судна, пишет ТАСС. Предполагается, что эта технология будет внедрена в массовое производство. Пока же она проходит опытную эксплуатацию.

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Как сообщало ИА REGNUM, госкорпорации «Ростех» представит на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 принципиально новый российский боевой самолёт. в корпорации убеждены, что новый продукт, разработанный специалистами ОАК, вызовет неподдельный интерес не только в России, но и в других регионах мира.