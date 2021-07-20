Рязань, 20 июля, 2021, 13:29 — ИА Регнум. В Рязанской области 20 июля выявлено 139 новых носителей коронавируса — на одного человека меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Выписаны после лечения 118 пациентов, четверо скончались от осложнений.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Темп прироста инфекции за сутки составил 0,42%. С начала пандемии в Рязанской области COVID-19 подтвердился у 33 706 жителей. Выздоровели 31 490 человек. Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет — 13 576 случаев.

По данным федерального оперштаба, от осложнений при коронавирусе в регионе скончались 742 пациента.