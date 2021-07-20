Пекин, 20 июля, 2021, 13:26 — ИА Регнум. Добыча сырой нефти в Китае, по официальным данным выросла на 2,8% в годовом исчислении до 16,67 млн тонн в июне, сообщает агентств Синьхуа.

John Hill Нефть

Объем производства в июне вырос на 3,5% по сравнению с уровнем 2019 года. По данным Национального бюро статистики КНР суточная добыча нефти в прошлом месяце составила 556 000 тонн. За первые шесть месяцев добыча сырой нефти в стране составила 99,32 млн тонн, что на 2,4% больше, чем годом ранее.

Являясь одним из крупнейших в мире покупателей нефти, Китай импортировал 40,14 млн тонн сырой нефти в июне, что на 24,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Импорт сырой нефти сократился на 3% в годовом исчислении в первом полугодии до 260,66 млн тонн, показали данные бюро.