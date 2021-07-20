Нью-Йорк, США, , 13:26 — REGNUM Власти Нью-Йорка не намерены вводить обязательное ношение медицинских масок в помещениях, несмотря на рост заболеваемости в городе, заявил 19 июля мэр города Билл де Блазио, сообщает New York Post.

С таким заявлением он выступил на пресс-конференции, где его спросили, восстановит ли город обязательное требование на ношение средств индивидуальной защиты для непривитых и вакцинированных в закрытых помещениях. К такой мере ранее призвал члена городского совета Марк Левин.

«Нет. Просто: нет», — ответил де Блазио. — Маски, несомненно, имеют ценность. Но корень проблемы не в масках, а в вакцинации».

Де Блазио пообещал, что город «удвоит» масштабы вакцинации для борьбы с ростом числа случаев коронавируса.

«Мы не намерены [вводить в действие] обязательное ношение масок. Мы действительно намерены удвоить темпы вакцинации», — подчеркнул он.