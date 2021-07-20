Нью-Дели, 20 июля, 2021, 13:26 — ИА Регнум. Официальные данные о смертности жителей Индии от коронавируса может быть многократно занижена. К такому выводу пришли исследователи Центра глобального развития, результаты исследования опубликованы на сайте организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

Исследователи проанализировали акты гражданского состояния в семи штатах Индии. Если экстраполировать статистику из семи регионов на всю Индию, то избыточная смертность в стране составит 3,4 млн.

Сотрудники центра также проанализировали среднемировое количество смертельных случаев в отношении к количеству положительных тестов на коронавирус. Если применить этот показатель к Индии, то избыточная смертность составит 4 млн случаев.

Кроме того, исследователи изучили данные потребительских пирамид. Результаты исследования говорят о том, что избыточная смертность в Индии может достигать 4,9 млн. Исследование учитывает период с марта 2020 года по июнь 2021 года.

Авторы исследование признают, что избыточную смертность нельзя списывать только на COVID-19. Вместе с тем результаты исследования сильно отличаются от официальных данным, отметил в центре.

Отметим, по данным института Джона Хопкинса, в Индии от коронавируса скончались 414 тыс. человек.