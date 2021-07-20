Киев, , 13:29 — REGNUM Украинская власть, соглашаясь с навязанной извне ролью Украины как буфера между Россией и Западом, работает не в интересах собственного народа, а в интересах западных кураторов и такая политика ведет к поглощению страны, которое, впрочем, уже началось.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом заявил сегодня, 20 июля, украинский политолог Игорь Вальский, комментируя статью главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука «О будущем украинского и русского народов» и полемику, развернувшуюся вокруг этого материала.

Политолог цитирует один из ключевых тезисов, высказанных Медведчуком:

«Государство с нынешней антироссийской, мононациональной идеологией не может служить интересам своего народа по определению. Власти говорят, что задача украинского народа — защищать «цивилизованную Европу» от «российских варваров». Но ни один народ долго не может существовать исключительно как защитник другого народа от третьего. История показывает, что в этом случае поглощение неизбежно. Либо тем, от кого защищают, либо тем, кого защищают. И нет никакой альтернативы этому процессу: либо мы защищаем Европу от России, даже ценой собственного существования, либо мы защищаем интересы своего народа и занимаемся развитием своей страны, а не приносим себя в жертву на алтарь европейских и заокеанских интересов».

"В этой связи напрашивается одна показательная аналогия. Афганистан долгое время был буфером между СССР и Западом. В итоге страна пережила два иностранных вторжения. Сейчас это государство разрушено, там 40 лет идет гражданская война, экономика в упадке, люди еле выживают. Вот такой судьбы Украине желает Зеленский и его свора?», — задается вопросом Вальский.

Эксперт отмечает, что буферная страна страдает всегда первой и страдает по определению.

«Не может целью независимого государства быть защита чужих интересов. Любая власть должна ставить во главу всей политики защиту суверенитета и интересы собственных граждан… Почему это понятно Медведчуку, но не понятно Зеленскому? Достаточно просто заглянуть в учебники истории, чтобы понять опасности, которые навязывает Украине Запад. Однако Зеленский уже глубоко зависим от внешнего управления. Все важные решения принимаются не на Банковой, а в Вашингтоне. Поэтому без смены власти и геополитического курса Украине не обойтись», — резюмировал специалист.

ИА REGNUMнапоминает, что статья Медведчука была опубликована 16 июля. Лидер украинской оппозиции, в частности, анализирует реакцию Украины на ранее опубликованный материал Владимира Путина, а также анализирует перспективы украинской государственности.