Ставрополь, 20 июля, 2021, 13:24 — ИА Регнум. На Ставрополье задержаны около 40 сотрудников краевого управления ГИБДД во главе с начальником госавтоинспекции Алексеем Сафоновым. Об этом 20 июля сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»). Официальной информации от правоохранительных органов о задержании пока нет. Сайт МВД по региону обвалился, пишут, что на нем ведутся технические работы.

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Предварительно сказано, что задержаны сотрудники ГИБДД за организацию преступного сообщества, получение взяток, злоупотребление должностными полномочиями.

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Напомним, в должности руководителя управления госавтоинспекции Ставропольского края Сафонов проработал восемь с половиной лет. Его назначили на пост главного государственного инспектора безопасности дорожного движения Ставрополья 29 декабря 2012 года.

Не далее как в марте 2021 года начальник управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов выступил с видеообращением к водителям региона, в котором попросил не провоцировать сотрудников ГИБДД на получение взяток. По словам Сафонова, за неполные три месяца 2021 года было возбуждено 56 уголовных дел о попытке подкупа госавтоинспекторов.

«Я еще раз предлагаю вам, уважаемые участники дорожного движения, не нарушать закон, не подвергать себя уголовно наказуемому деянию и его последствиям, и также не провоцировать сотрудников госавтоинспекции», — заявил Алексей Сафонов.