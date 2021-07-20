Москва, 20 июля, 2021, 13:23 — ИА Регнум. Обещание экс-президента Украины Петра Порошенко отобрать Крым у России за год вызывает даже не недоумение, а смешанные эмоции в части адекватности самого господина Порошенко и его высказываний. Об этом 20 июля заявил эксперт Общероссийского движения «Сильная Россия» по международным вопросам Александр Ионов, отвечая на вопрос, кто заставляет бывшего президента Украины делать странные и беспринципные заявления.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крым наш!

Напомним, что 19 июля Петр Порошенко написал пост в одной из соцсетей, в которомпообещал, что через год полуостров Крым будет отнят у России.

«Он сейчас активно интегрируется в политическое поле страны и думает, что может побороться ещё за определенные места и мандаты вместе со своей партией. Поэтому его основная задача — делать провокационные заявления и выпады в сторону нашей страны, в сторону крымчан, и, сопоставляя все его высказывания и обещания, можно сделать сухой вывод о том, что господин Порошенко больше заявляет, но ничего не делает. А когда человек постоянно что-то заявляет о том, что ему кажется, то это уже граничит с психическим расстройством», — отметил Ионов.

Ему жаль, что сегодня в братской нам стране, у наших соседей в политике находятся такие люди, которые делают подобные заявления и отрабатывают свой номер в большой политической игре между крупными державами. «Видимо, зарубежные «хозяева» господина Порошенко заставляют его постоянно делать вот такие странные и беспринципные заявления, которые даже просто с точки зрения права являются невыполнимыми, а уж с точки зрения политической ангажированности и здравого смысла выглядят просто смешными», — добавил эксперт.