Москва, 20 июля, 2021, 13:31 — ИА Регнум. В связи с объявленным в Бельгии 20 июля днем общенационального траура по жертвам произошедшего в стране из-за сильных ливней наводнения в здании бельгийского диппредставительства в Москве приспущен флаг.

(сс) terimakasih0 Наводнение

Также, как сообщает ТАСС, национальные флаги Бельгии и Евросоюз приспущены перед входом в диппредставительство королевства и на флагштоках во внутреннем дворе.

Отметим, накануне в Бельгии 20 июля было объявлено днем общенационального траура по жертвам наводнения в Валлонии на юге страны, в результате которого погибли не менее 36 человек.

При этом в наибольшей степени от наводнения пострадали провинции Льеж и Лимбург, предгорья Арденн и зоны по берегам рек Мёз и Самбры.