Петрозаводск, 20 июля, 2021, 13:23 — ИА Регнум. В Республике Карелия в настоящее время действуют 25 лесных пожаров на площади 5886 га. Локализованы 13 пожаров на площади 107 га. Об этом 20 июля сообщили в оперативном штабе региона.

Оперштаб Карелии Лесные пожары в Карелии

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В настоящий момент с лесными пожарами борются более 700 человек и 150 единиц техники. Особое внимание сосредоточено на крупных пожарах: в Суоярвском, Сегежском и Пряжинском районах. В Суоярвском и Сегежском районах введены режимы ЧС, в Пряжинском районе режим ЧС введён на территории Эссойльского сельского поселения.

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Напомним, глава МЧС России Евгений Зиничев прибыл в Карелию, чтобы проконтролировать ход работ по защите населённых пунктов от лесных пожаров. На месте ЧС Зиничев также оценит своевременность принятия профилактических мер в области обеспечения пожарной безопасности, уточнили в МЧС.