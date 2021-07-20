Чебоксары, 20 июля, 2021, 13:19 — ИА Регнум. В Чебоксарах на пешеходном переходе сбили девятилетнюю девочку. Об этом сообщает ГИБДД Чувашии на своей странице в «Инстаграме».

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Пешеходный переход

ДТП произошло 19 июля около 16:00 напротив одного из домов по улице Мичмана Павлова.

«Водитель автомобиля «Лексус» на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на девочку 2012 года рождения, которая шла в сопровождении дедушки», — говорится в сообщении.

Ребёнка госпитализировали в республиканскую детскую больницу в Чебоксарах.

В Госавтоинспекции просят водителей снижать скорость перед переходами, а пешеходов оценивать обстановку перед движением, убедившись, что «вас видят и действительно пропускают».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня 2021 года в Новочебоксарске на пешеходном переходе сбили двух девочек. По данному факту завели уголовное дело. В совершении преступления подозревают адвоката Адвокатской палаты Чувашии.

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